Najprej strašili s puško, nato hoteli pretepsti še neko žensko 

Nepridipravi so Mariborčanom pošteno nagnali strah v kosti. Začelo se je okoli 19.20, ko se je neznanec s kolesom pripeljal na Slomškov trg v Mariboru, iz črne vrečke vzel puško črne barve in nanjo na vrhu pritrdil nekaj okroglega, kar so očividci opisali kot dušilec zvoka. To je seveda navzoče ''neizmerno prestrašilo'', neznanec pa je na kraju pustil opisano vrečko in se odpeljal v smeri Gledališke ulice, so dogajanje opisali na Policijski upravi Maribor.

Policisti so opravili ogled, neznanca pa jim ni uspelo izslediti.

A nato so možje v modrem ob 21.58 znova prejeli klic, da sta pri kiosku na Smetanovi ulic v Mariboru neznanca, ki imata pri sebi črno puško, ki daje videz avtomatske puške. Razkazovanje orožja je stranke kioska pognalo v beg. Na kraj so nemudoma odhiteli policisti in tam prijeli moška iz okolice Maribora, stara 40 in 33 let. Izkazalo se je, da je šlo za airsoft puško, ki pa ni videti nič manj grozljiva kot prava puška.

Po posvetu z dežurno državno tožilko so se policisti odločili, da bodo zoper starejšega podali obdolžilni predlog na pristojno Okrajno sodišče, pristojnemu tožilstvu pa še poročilo, saj so zbirali obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Ugotovili so tudi, da je bil ta moški odgovoren tudi za prej opisani prekršek tudi na Slomškovem trgu.

Njihovega pohoda še ni bilo konec, saj so policisti malo pred polnočjo prejeli še eno zaprosilo za intervencijo. Opisana moška, ki se jima je pridružil še 38-letni Mariborčan, so namreč na Gosposvetski cesti v Mariboru prišli na balkon 38-letne stanovalke in ji grozili s pretepom. Ker se tudi ob intervenciji policistov niso umirili in niso upoštevali njihovih ukazov, ampak so s kršitvijo nadaljevali, so jih policisti vse tri pridržali. Ob prijetju so policisti zoper vse tri uporabili prisilna sredstva, kasneje pa so jim izdali tudi plačilne naloge.