Namesto k naročniku so 50 ton aluminija odpeljali v svoje skladišče in ga preprodajali naprej

Mariborski kriminalisti so na ptujsko sodišče privedli 36-letnega moškega iz Celja, ki je utemeljeno osumljen, da je novembra lani s še drugimi osumljenci ogoljufal podjetje iz okolice Ptuja. Podjetje so oškodovali za 96.500 evrov.

V zaključni fazi preiskave so kriminalisti in policisti iz Policijskih uprav Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper opravili štirinajst hišnih preiskav, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl.

36-letni moški, kot pojasnjuje policija, je s pomočjo petih sostorilcev iz oškodovanega podjetja odpeljal 50 ton aluminija, ki ga naročniku v Avstriji in Nemčiji ni dostavil, ampak ga je odpeljal v najeto skladišče v Šentjurju pri Celju. Od tam pa ga je 36-letni osumljenec postopno odvažal neznanemu kupcu, navaja policija.

Da je to lahko počel, je skupina na območju Ljubljane najela dve tovorni vozili, za kateri so po opravljenih prevozih podali krivo ovadbo, in sicer da sta vozili ukradli. Deli enega od obeh tovornih vozil so bili med hišno preiskavo zaseženi na območju Ljutomera, tako da je bilo ljubljansko podjetje oškodovano za 120.000 evrov.

Eden od sostorilcev, 49-letni moški iz okolice Ptuja, ki je opravil oba prevoza aluminija iz oškodovanega podjetja, je že v priporu, saj so ga policisti Policijske postaje Ptuj januarja letos s kazensko ovadbo privedli k sodniku na sodišču na Ptuju, ki je zanj odredil pripor. Predkazenski postopek je ves čas usmerjalo Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.