Napačna stran vožnje in pijan kolesar

Glede na to, kako uničen je avtomobil, jo je voznik, ki je utrpel le lažje poškodbe, dobro odnesel. (Foto: 24ur.com)

Gorenjski policisti so se včeraj popoldne ukvarjali z dvema prometnima nesrečama. Prva se je zgodila na glavni cesti med Podatborom in Tržičem, druga pa v Cerkljah na Gorenjskem.

N a glavni cesti je voznik z avtomobilom zapeljal s ceste in povzročil prometno nesrečo, v Cerkljah pa je kolesar padel po cesti med nezanesljivo vožnjo in pod močnim vplivom alkohola, je sporočil Bojan Kos s PU Kranj. Izmerili so mu namreč kar 0,88 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Oba sta se na srečo le lažje poškodovala.