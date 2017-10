Napad z nožem v Ajdovščini: 29-letnik huje ranil sovrstnika

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so v četrtek ob 20.29 novogoriški policisti prejeli obvestilo o sumu napada.

29-letni moški naj bi z ostrim predmetom (nožem) v enem od ajdovskih lokalov v napadel oziroma v ledveni predel zabodel 28-letnika ter ga huje poškodoval.

"Ranjencu so kasneje nudili zdravniško pomoč reševalci ZD Ajdovščina ter ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po prvih ugotovitvah 28-letnik ni v življenjski nevarnosti," je povedal Dean Božnik s PU Nova Gorica.

29-letni osumljenec se je po izvršenem napadu sam javil ajdovskim policistom ter jim tudi izročil nevaren predmet, s katerim je napadel moškega.

"Policisti so mu na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih. V zvezi z obravnavanim primerom je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici," je dodal Božnik.

Intenzivna kriminalistična preiskava, v kateri bodo poskušali ugotoviti vse okoliščine varnostnega dogodka na Ajdovskem, še poteka.