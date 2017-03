FOTO in VIDEO: Napadalec iz Düsseldorfa 36-letni psihični bolnik iz držav nekdanje Jugoslavije

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Policija iz Düsseldorfa je sporočila, da je bil moški, ki je v četrtek zvečer s sekiro napadel potnike na glavni železniški postaji, 36-letnik iz držav nekdanje Jugoslavije, ki živi v mestu Wuppertal. Moški ima psihične težave.

Nočna mora na glavni postaji v Düsseldorfu se je v četrtek začela ob 20.51 uri. Moški je stopil z vlaka in s sekiro začel napadati potnike. Pri tem je ranil sedem ljudi, vključno z dvema policistoma in 13-letno deklico, poroča nemški Bild. Trije ljudje so bili huje ranjeni, vendar nihče ni v smrtni nevarnosti.

Vlak, ki je takrat pripeljal na postajo so zaprli, pravo tako železniško postajo. Na prizorišču je zavladal kaos, na tleh je bila kri, pojasnjujejo priče. "Ena oseba je krvavela pri vratu," je povedala ena priča.

Po napadu je moški stekel čez tračnice, skočil z mosta in se pri tem hudo poškodoval. Policisti so ga nato aretirali, pri sebi pa je še vedno imel sekiro. Odpeljali so ga v bolnišnico, saj je utrpel več zlomov.

Sprva so sumili, da napadalec ni bil sam. Policija je tako prijela še dva moška, ki pa naj ne bi bila vpletena v napad, a so ju nato izpustili. "Ne kaže, da bi v napadu bil udeležen še en napadalec," so nato ponoči sporočili s policije.

Policija dejanje ne obravnava kot teroristično dejanje, notranji sumi policije so, da gre za samomorilski napad oziroma "nejasno nasilno dejanje".