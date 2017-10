Nasilje v Kamniku in Kočevju: policija dvema storilcema odvzela prostost

V Kočevju in Kamniku sta se v soboto popoldne in danes okoli 1. ure zgodila dva dogodka, v katerih sta bila poškodovana dva moška, so sporočili s PU Ljubljana.

Dogodek v Kamniku se je zgodil v zasebnem prostoru, kjer je 71-letnik med prepirom z ostrim predmetom poškodoval 66-letnika, pri čemer moška nista v sorodu. 66-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so mu nudili nujno medicinsko pomoč. 71-letniku pa so policisti odvzeli prostost in ga pridržali.

V Kamniku pa je po doslej zbranih obvestilih in ogledu kraja dejanja znano, da je 25-letnik med prepirom v gostinskem lokalu zabodel 34-letnika, ki so ga huje poškodovanega odpeljali najprej v ZD Kočevje in nato v ljubljanski klinični center. Policisti so 25-letniku odvzeli prostost in ga pridržali.