Nasilneža vlomila v hišo in hudo poškodovala stanovalki, eno zvezala in zavila v rjuho

Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič je na današnji novinarski konferenci predstavil podrobnosti vloma v hišo na območju Kopra, o katerem smo poročali že v petek.

Kot je uvodoma pojasnil Jurič, jih je Generalna policijska uprava že 7. februarja obvestila, da se na območju celotne države vrstijo ropi, ki jim je skupno to, da dva do trije zamaskirani storilci vstopijo v stanovanjsko hišo, se nasilno znesejo nad stanovalci in preiščejo celotno hišo, z namenom, da odnesejo denar ali zlatnino. Za tarče so vedno izbrali starejše ljudi in odmaknjene stanovanjske hiše. V nekaterih do sedaj obravnavanih primerih so storilci prerezali tudi žico stacionarnega telefona.

Že naslednji dan je OKC PU Koper prejel klic, pri katerem pa se klicatelj ni odzval. Med klicom je bilo slišati kričanje moškega in ženske, slednja je klicala na pomoč. Zaradi suma, da gre za zgoraj omenjeno kaznivo dejanje, je na kraj prišlo več policijskih patrulj. Ob vstopu v hišo so v pritličju našli dve hudo poškodovani ženski, v zgornjem nadstropju pa so odvzeli prostost 30-letniku iz območja Novega mesta in 42-letniku iz območja Kočevja. Ena ženska je utrpela hude poškodbe glave, druga je bila poškodovana po nogah. Obe so hospitalizirali.

Nasilno vstopila v hišo, eno od ženska zvezala in zavila v rjuho

Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja dejanja so ugotovili, da sta moška nasilno vstopila v stanovanjsko hišo, še pred tem pa je eni od žensk uspelo poklicati policijo. Moška sta takoj po vhodu v hišo nasilno napadla obe ženski, prerezala telefonsko žico, eno od žensk pa zvezala in zavila v rjuho.

Policija je ugotovila, da je pri kaznivem dejanju sodeloval še tretji moški, 36-letnik iz območja Kočevja, ki pa je zbežal neznano kam. Prijeli so ga naslednji dan.

Vsi trije nasilneži stari znanci policije

Po prijetju so pri vseh treh opravili hišne preiskave in zasegli več predmetov. Vsi trije so stari znanci policije. Vse so že obravnavali zaradi premoženjske kriminalitete kot tudi zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

30-letnika je bil v preteklosti obravnavan in obsojen za kazniva dejanje tatvine in nasilništva ter več kaznivih dejanj velikih tatvin. 42-letni osumljenec je bil v preteklosti obravnavan in obsojen za kazniva dejanja tatvin, velikih tatvin, zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, kaznivega dejanja ogrožanja varnosti, kaznivega dejanja grdega ravnanja, kaznivega dejanja prikrivanja in nasilništva. 36-letni osumljenec pa je bil v preteklosti obravnavan in obsojen za kazniva dejanja izsiljevanja, tatvine, velike tatvine, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in zatajitve.

Po opravljenih policijskih postopkih so 30- in 42-letnika privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Tretji osumljeni je zaradi zdravstvenih težav hospitaliziran.