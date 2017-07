Nasilnežema, ki sta pri Krškem do smrti pretepla 26-letnika, grozi 15 let zapora, onadva se branita: Bila sva neprištevna

Osumljenca na sodišču (Foto: Staša Lozar)

Na Okrožnem sodišču Krško se je začela glavna obravnava v sojenju nasilnežema, ki ju obtožnica bremeni, da sta februarja brutalno pretepla 26-letnika, zaradi česar je ta kasneje umrl, in napad objavila na družbenem omrežju Facebook. Glavna obravnava se je začela z njunim in zaslišanjem nekaj prič.

V okviru glavne obravnave, ki poteka pred petčlanskim sodnim senatom, v katerem so ob dveh sodnikih še trije porotniki, je sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek najprej zaslišala osumljenca, ki jima tožilstvo očita kaznivo dejanje umora in neupravičeno snemanje in ki krivdo zanikata.

Kot je po današnji obravnavi povedala tožilka Mateja Roguljič, obramba osumljencev, stara 20 in 29 let, temelji na tem, da sta bila v času dejanja vinjena in da se vsega ne spominjata, kar je po njenem povsem logična obramba.

Glede na to, da skuša obramba 29-letnika dokazati, da je njegova odgovornost za omenjeni napad manjša in da je do tega prišlo na pobudo 20-letnika, pa za zdaj vztraja pri obtožnici, da gre za umor v sostorilstvu, za kar je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen.