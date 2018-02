Nasilni ropi prestrašili ljudi, a policija miri

Celjski kriminalisti so na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku odpeljali še tri osumljence, ki naj bi bili povezani z brutalnimi ropi stanovanjskih hiš. Za zapahi se bo tako znašlo kar sedem domnevnih roparjev, starih od 17 do 28 let. Čeprav je v zadnjih letih ropov manj, so nasilni ropi na Celjskem močno prestrašili ljudi.