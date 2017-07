Zakaj jih uspe le 5% in kaj počnejo drugače od ostalih 95%, ki ne?

S FOREX trgovanjem se že vrsto let ukvarja lepo število Slovencev, ki so pri tem izjemno uspešni in so v svojem delovanju uspeli pridobiti veliko znanja, poznajo vse male in velike skrivnosti, trike, nasvete, strategije in nasploh vedo, kaj počnejo. Vse svoje znanje bodo delili na prvi takšni konferenci pri nas.

Nepisano pravilo je, da je Forex zahteven trg. Uspe jih le 5%. V sodelovanju z Admiral Markets, 7. največjo brokersko hišo na svetu, boste lahko na prvi FOREX konferenci v Sloveniji izvedeli skrivnosti Forex trgovanja in kako se pridružiti tistim 5%, ki na Forex-u uspejo.

FOREX ni enostaven, a veliko bolj vsakdanji, kot je misliti

Kot pove predstavnik mlade in perspektivne agencije, ki je dala in prevzela pobudo za organizacijo konference, so se zanjo odločili, ker v FOREX trgovanju vidijo velik potencial. Navsezadnje gre za največji in najbolj likviden trg na svetu, ki v enem samem dnevu ustvari kar $5 bilijonov in je s tem močnejši kot vse tri največje delniške borze skupaj (London, Tokyo, New York Stock Exchange). Trgovanje z valutami ni tuje nikomur izmed nas, saj smo se z njim srečali že prav vsi in tako nevede naredili prve korake v FOREX trgovanje. Tako z valutami trgujemo vsakič, ko obiščemo naše južne sosede in domače evre menjamo za njihove kune. Zakaj se torej ne bi izpili v valutnem trgovanju, ki mu dodatno prednost prinaša tudi močan interes držav, da njihove valute obdržijo trdno in stabilno vrednost.

Do uspeha s skupnimi močmi

Konference se bo udeležila tudi mednarodno uveljavljena in priznana brokerska hiša Admiral Markets, ena največjih na svetu, ki ji zaradi dolgoletne tradicije in dobre poslovne prakse zaupajo mnogi širom sveta. Ta se je povabilu z veseljem odzvala.

Povrhu vsega bo konferenca postregla še s posebnim presenečenjem, ponudila pa bo tudi nadaljnjo rast in razvoj v obliki raznih treningov in tečajev. Omogočila bo stik z ljudmi, ki že vrsto let uspešno dosegajo vidne rezultate in so v tem času postali pravi mojstri trgovanja. Nesluten potencial trga je namreč odkrilo že veliko Slovencev, ki bodo vsa svoja znanja, izkušnje, nasvete ter strategije, tehnike in veščine učili to soboto, 22. julija 2017, na prvi FOREX konferenci pri nas, s pričetkom ob 16. uri v Ljubljani, v prostorih hotela Radisson Blue.

Za vsakogar, ki želi vlagati vase

Na konferenci boste do dragocenega znanja in veščin prišli prav vsi. Tako tisti, ki se zaenkrat s trgovanjem zgolj spogledujete in boste z novim znanjem dobili potreben zagon. Pa tudi tisti, ki želite svoje trgovanje še izboljšati in povečati doprinose ter tisti, ki želite FOREX-u dati novo priložnost, se nekaj naučiti in ustvariti nove možnosti.

Pridružite se nam na konferenci, ki bo v soboto, 22. julija 2017, ob 16. uri v hotelu Radisson Blue v Ljubljani in naredite investicijo tega desetletja - vložite v sebe in v svoj napredek!

Ne oklevajte s prijavo, saj je število vstopnic omejeno. Pohitite in si zagotovite svoje mesto med najboljšimi!

https://events.pm.si/trading/

Samo 5% ljudi uspe na Forex trgu. Mi vam bomo pokazali kako.

Opozorilo: Forex in CFD trgovanje lahko povzročita izgube, ki presegajo vaše pologe. Prepričajte se, da razumete tveganje, ki ga prinaša trgovanje.

