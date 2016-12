Navigacija Romuna speljala na Gore, tovornjak z 21 tonami mesa nato zdrsnil s ceste

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da je petnajst minut pred eno zjutraj tuji voznik tovornjaka zapeljal s ceste.

50-letni Romun je vozil po cesti iz Spodnje Idrije proti naselju Žiri. Cestna navigacijska naprava ga je pri Gorah usmerila na gozdno cesto. Voznik je nato z zadnjim delom tovornega vozila, na katerem je imel v hladilniku naloženih 21 ton mesa iz Italije, v bližini Ledinskega Razpotja zdrsnil s ceste.

Poleg idrijskih policistov so na kraju nezgode posredovale tudi druge pristojne službe, in sicer vlečna služba ter delavci cestnega podjetja. Policisti so odstopili od ogleda kraja nesreče.