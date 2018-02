FOTO: Navsezgodaj zjutraj počilo pri Logatcu: nastal dolg zastoj, ki je segal do Unca

Navsezgodaj zjutraj je počilo pri Logatcu. Prometna nesreča se je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) zgodila ob 6.11 in povzročila precej nejevolje voznikom, ki so ostali ujeti v prometnem zamašku.

"V prometni nesreči sta bili udeleženi dve tovorni vozili. Policisti so še vedno na kraju dogodka, tako da bo več informacij znanih nekoliko kasneje," je za 24ur.com zjutraj povedala Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Tovorni vozili sta po trčenju obstali na vozišču avtoceste, prav tako je bil po vozišču razsut del tovora. V nesreči naj ne bi bil nihče poškodovan.

Okoli 8.30 so vozili odstranili z vozišča, tako da je promet stekel po obeh voznih pasovih avtoceste.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra so na primorski avtocesti zaradi nesreče nemudoma nastali daljši zastoji pred Logatcem v smeri prestolnice. Za osebna vozila je bil možen obvoz po regionalni cesti Unec-Logatec, posledice prometne nesreče so namreč sedaj že odstranjene.

Navsezgodaj zjutraj je počilo pri Logatcu. (Foto: Promet.si)

Prepoved za tovorna vozila še vedno velja na nekaterih mejnih prehodih

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer sicer še vedno velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina.

Zaradi zimskih razmer voznikom priporočamo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Prometne nesreče pretekli teden terjale dve žrtvi

V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi.

Letos so slovenske ceste terjale štiri smrtne žrtve, v enakem obdobju preteklega leta pa šest smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.