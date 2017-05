Ne nasedajte goljufom, ki vas prek družbenih omrežij nagovarjajo k vplačilom športnih stav

V porastu so goljufije, povezane z vplačilom športnih stav prek različnih družbenih omrežij, zato ne nasedajte, opozarjajo policisti. (Foto: Thinkstock)

Koprski policisti opozarjajo, da vse od konca leta 016 zaznavajo povečano število goljufij, povezanih z igranjem športnih stav prek različnih internetnih družbenih omrežij.

Policisti ugotavljajo, da so za zdaj še neznani storilci z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin prelisičili več oškodovancev, opozarja Dimitrij Marušič s PU koper. Neznanci naj bi oškodovance nagovorili k igranju športnih stav in jim zagotavljali velike dobitke in donose. Oškodovanci so jim zato prek sistema PAYSAFE, vplačilnih lističev E-STAVE ter sistema Western Union vplačali oziroma nakazali večje količine denarja, obljubljenih dobitkov pa niso nikoli prejeli.

Osumljenci so oškodovancem obljubljali, da bodo tako pridobljeni denar oškodovancev unovčili na različnih internetnih stavnicah in jim zagotovili dobitke,tudi do višine njihovega 5-kratnega vložka. V potrditev zagotovljenih dobitkov so storilci dnevno na različnih družbenih omrežjih objavljali dobitne lističe športnih stav.

Storilci kaznivih dejanj delujejo anonimno prek spletnih strani oziroma družbenih omrežij, finančna sredstva pa od oškodovancev pridobivajo tako, da oškodovanci plačilne ali vrednostne kartice skupaj s PIN kodami fotografirajo in fotografije posredujejo storilcem, ki jih nato lahko neposredno unovčijo. V nekaterih primerih so oškodovanci nakazovali denar neobstoječim osebam, predvsem na območje Bosne in Hercegovine.

Vse morebitne oškodovance pozivamo, da tovrstna dejanja takoj prijavijo policiji, potencialne oškodovance pa opozarjamo, da se izogibajo zgoraj opisanemu načinu igranja športnih stav, saj obstaja velika verjetnost, da bodo postali žrtev kaznivega dejanja.