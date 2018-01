Nemškemu zdravstvenemu tehniku bodo znova sodili: ubil še najmanj 97 bolnikov

Tožilstvo v Oldenburgu je sporočilo, da so Nielsa Högla obtožili dodatnih 97 umorov na podlagi toksikoloških analiz. Od tega je 62 bolnikov umrlo v bolnišnici Delmenhorst blizu Bremna, 35 pa v kliniki v Oldenburgu. Za še tri primere za katere so prav tako sumili, da so bili žrtve morilskega zdravstvenega tehnika, pa niso zbrali dovolj dokazov.

"Umore bi lahko preprečili," je za The Guardian dejal vodja kriminalistov Johan Kühme. Toda vodstvo bolnišnice v Oldenburgu, ki je vedelo za sumljive okoliščine smrti na oddelku, na katerem je delal, tega ni zapisalo v priporočilu. Tako se je Högel lahko zaposlil v bolnišnici Delmenhorst, kjer je nadaljeval z ubijanjem bolnikov.

Policijski preiskovalec Arne Schmidt je za Deutsche Welle dejal, da gre pri teh umorih za "posebnost v zgodovini Nemčije".

Bolnikom vbrizgal injekcije, da jih je potem lahko oživljal

Högla so leta 2015 obsodili na dosmrtno zaporno kazen zaradi dveh primerov umora in dveh poskusov umora. Med sojenjem pa je priznal, da je odgovoren še za več smrti. Na sodišču je priznal, da je 90 bolnikom vbrizgal smrtonosno mešanico zdravil, s čimer je povzročil odpoved srca, zato da jih je potem lahko oživljal. Högel je namreč s tem, ko je tako "reševal" bolnike, želel postati junak in zablesteti pred sodelavci in nadrejenimi.

Dejal je tudi, da je to počel "iz dolgčasa" in da se je počutil euforično po tem, ko je nekoga "vrnil v življenje", čeprav mu to pogosto ni uspelo.

V pogovoru s psihologom je priznal, da je ubil več kot 30 ljudi, poleg dveh primerov, za katera je bil obsojen. To je sprožilo obsežno preiskavo, med katero so izkopali trupla ljudi, ki so v bolnišnici umrli med leti 1999 in 2005, in jih testirali na morebitne sledi smrtonosne mešanice zdravil.

Že tretje sojenje proti Höglu v nemškem kraju Oldenburg naj bi se začelo kmalu.