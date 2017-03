Nemški izvedenec na jakni, ki naj bi jo Novič nosil med umorom direktorja Kemijskega inštituta, ni našel krvi

Na sojenju Milku Noviču je bil danes zaslišan nemški izvedenec za krvne sledove Matthias Grew. Potrdil je, da na jakni, ki naj bi jo Novič nosil med umorom direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ni sledov krvi. Je pa dodal, da ni nujno, da bi kri na jakni bila, če bi strelec na Jamnika streljal z bližine, kot se ocenjuje, da je.

Nemški izvedenec za razliko od slovenskega balističnega izvedenca Franca Sabliča, ki meni, da je strelec usodnega 16. decembra 2014 na Jamnika streljal z razdalje najmanj 20 ali 25 centimetrov, tako prepričljivega mnenja o razdalji streljanja ni mogel podati. Na podlagi morfologije dveh ran, ki sta jih Jamniku zadala strela iz pištole, je po njegovih besedah mogoče sklepati, da je strelec streljal z razdalje najmanj nekaj centimetrov, koliko več od tega, pa ne more določiti. "To bi bilo mogoče ugotoviti le s preiskavo ostankov streljanja. Slednje pa, kolikor vem, ni mogoče, saj je prišlo do čiščenja rane," je dejal.

Je pa dejal, da tudi v primeru, da bi strelec streljal z razdalje nekaj centimetrov, ni nujno, da bi bila na jakni kri. Novičeva obramba namreč meni, da bi morali na Novičevi jakni najti sledove krvi, če bi bil morilec res on in če bi na Jamnika res streljal z neposredne bližine.

Sojenje Noviču se bo nadaljevalo 5. aprila. (Foto: POP TV)

Grew je v svojem izvedenskem mnenju še zapisal, da ni mogoče določiti, kje natančno je bil Jamnik ustreljen. Tega, kot je dejal, tudi ni mogoče razbrati iz krvnih sledov, najdenih na obeh avtomobilih v bližini streljanja, saj bi lahko bili na njih tudi krvni sledovi, ki so nastali, ko so ga reševalci oskrbeli, preden so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Je pa dejal, da je bolj verjetno, da je bil ustreljen na mestu, kjer je bil najden, saj naj bi dva strela v glavo hitro povzročila nezmožnost gibanja.

Čeprav je že kazalo, da bi se lahko sojenje danes prevesilo v sklepno fazo, do tega ni prišlo. Sodnica Špela Koleta se je namreč odločila, da bo izvedencu balistične stroke Sabliču poslala dodatne ugotovitve, ki sta jih na zaslišanju podali nemška in slovenska izvedenka, ki sta analizirali kemično sestavo strelnih delcev. Odločiti mora tudi o predlogu tožilke Blanke Žgajnar, naj nemška izvedenca, ki sta delala kemično analizo strelnih delcev, dopolnita svoje izvedensko mnenje. Naslednji narok bo 5. aprila.