Nenavaden primer: na kraju zločina našli DNK, ki pripada dvojčkoma. Kdo od njiju je kriv?

Decembra 2011 je v poslovno stavbo Ajpesa v Ljubljani nekdo vlomil. V zgornjih prostorih, kjer ima sedež več podjetij, je iz enega vzel kuverto s 100 evri, razdejanje, ki ga je pustil za seboj, pa je bilo znatno večje. V avtomobilu, s katerim so se pripeljali na kraj kaznivega dejanja, so našli dva različna DNK. Nič nenavadnega, če ne bi eden od genskih zapisov pripadal dvojčkoma Edinu in Alenu Eljezi ...