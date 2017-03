Neprevidno - padec z balkona

Včeraj okoli 17. ure se je v naselju Rovte v občini Radovljica zgodila nenavadna nesreča. "Okoliščine kažejo na neprevidnost osebe pri podajanju predmetov drugi osebi z balkona prek ograje," je pojasnil Bojan Kos s PU Kranj.

Pri tem je oseba padla z balkona, kot dodaja Kos, sicer z nizke višine, vseeno pa se je hudo poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci NMP Radovljica in Bled, nato pa so jo s helikopterjem LPE in dežurno ekipo helikopterske nujne pomoči Brnik prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.