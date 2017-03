S pet metrov visokih drogov ukradel za 35.000 evrov bakrenih žic

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je neznani storilec med 3. in 12. marcem na železniški progi med Rušami in Dravogradom odtujil telekomunikacijske bakrene žice v vrednosti 35.000 evrov. Bakrene žice je odrezal na drogovih, na višini 5 m od tal.

Iz podjetja v stečaju izginili predmeti v vrednosti okrog 80.000 evrov

Neznani storilec pa je med 11. in 13. marcem v Framu neovirano vstopil v odklenjeni skladiščni prostor podjetja v stečaju. Iz skladišča je odpeljal starejšega viličarja, sedem palet različnih rezervnih delov za osebni avtomobil znamke Peugeot, šest večjih vozičkov z različnim orodjem, en večji sesalnik in en večji čistilec znamke Kärcher, 40 rol tapetniškega blaga, 60 različnih usnjenih kož za avtobuse, 20 različnih koles v kompletu za avtobuse, 20 različnih stekel za avtobuse, dvigala in dele za avtobuse ter več drugega drobnega materiala. Prav tako je odpeljal tudi zunanjo aluminijasto ograjo z vrati, dolžine okrog 40 metrov.

Materialna škoda znaša okoli 80.000 evrov, je še sporočil Miran Šadl s PU Maribor.