Nesrečo, v kateri je umrl kolesar, po prvih informacijah povzročil voznik. Policija išče priče nesreče

Že včeraj smo poročali, da se je v okolici Tržiča zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl kolesar. Policija je danes posredovala več informacij.

Gre za drugo letošnjo žrtev prometnih nesreč na gorenjskih cestah.

Voznik osebnega avtomobila in kolesar oba vozila v isti smeri iz Podbrezij proti Zvirčam, ko je pred naseljem Zvirče voznik avtomobila na desni strani vozišča trčil v kolesarja. Kolesar je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Cesta je bila zaprta do 23. ure, je pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Vse kaže, da je nesrečo zakrivil voznik avtomobila, a prometni policisti postopek še vodijo in iščejo priče, ki so se pred nesrečo na tej cesti srečale s tem kolesarjem.

Policija zato vse, ki imajo informacije poziva, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Opozorila voznikom in kolesarjem

Policija ob tem še enkrat poziva k varni udeležbi v prometu ter opozarja, da vse udeležence v prometu veljajo isti predpisi glede vožnje po cestah.

Za voznike to pomeni, da naj vozijo s prilagojeno hitrostjo glede na razmere na cestah, na ustrezni varnostni razdalji, kolesarjem naj se približujejo z zmanjšano hitrostjo, prehitevajo pa naj jih previdno in na zadostni bočni razdalji, vendar nikoli v trenutku, ko iz nasprotne smeriprihaja vozilo ter v ovinkih, na ozkih in poškodovanih delih cest. Zelo naj pazijo predvsem, ko je vidljivost zmanjšana in ponoči, ko so kolesarji manj vidni.

Kolesarji so v cestnem prometu največkrat žrtve prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola ter po nepravilni strani oziroma smeri vožnje. Policija

Kolesarji pa naj v pravi smeri vožnje vozijo čim bližje desnemu robu vozišča, pravilno označeni in osvetljeni, uporabljajo naj svetla oblačila in zaščitno čelado. Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Če kolesarji vozijo v skupini, naj se peljejo en za drugim in na ustrezni varnostni razdalji. Če je skupina kolesarjev večja, naj se skupina razdeli na več manjših, med njimi pa naj bo dovolj prostora, da jih bodo lahko ostali udeleženci varno prehitevali. Vožnja eden ob drugem je prepovedana. Kjer je kolesarka steza jo morajo kolesarji uporabljati, še poudarja policija.