FOTO: V Izoli moški pretepel in obglavil svojega očeta

V Izoli se je zgodil nov umor. 31-letni sin je napadel očeta in ga nato tudi obglavil, je potrdila policija. Sosedje so videli, kako je moški ves krvav izstopil iz hiše, nato je na kraj prihitela policija. Odvzeli so mu prostost. Kakšen je dejanski vzrok smrti, še ugotavljajo.