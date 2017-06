Neznanca pretepla in oropala 66-letnega Mariborčana

Mariborski policisti so sporočili, da sta danes ob 1.20 neznanca na Krekovi ulici v Mariboru oropala 66-letnega Mariborčana.

Ko se je z osebnim avtomobilom pripeljal domov in izstopil iz vozila, sta do njega pristopila dva neznana moška, ga pretepla ter mu iz zadnjega žepa izvlekla denarnico z dokumenti in denarjem. Potem sta se odpeljala z manjšim rdečim vozilom.

Oškodovanec je med pretepom utrpel lahko telesno poškodbo, materialna škoda pa znaša okoli 500 evrov.