Neznanca v Ljubljani napadla in okradla taksista

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da sta neznana moška v sredo okrog 7.15 na Mazijevi ulici napadla in okradla taksista.

"Po do zdaj zbranih podatkih je znano, da je oškodovanec pobral dva neznanca na Mazijevi ulici in ju peljal do Dolgega mostu, kjer je eden izstopil in se po nekaj minutah vrnil nazaj. Vsi skupaj so se odpeljali nazaj na Mazijevo ulico, kjer sta neznanca voznika fizično napadla in mu odtujila torbico z denarjem ter mobilni telefon Iphone," je povedala Nataša Pučko s PU Ljubljana.

Voznika taksija so zaradi lažjih poškodb, ki jih je utrpel med napadom, odpeljali v UKC Ljubljana.

"Policisti s preiskavo dogodka nadaljujejo," je zaključila Pučkova.