Neznanci vlomili v proizvodnjo vozil in ukradli dve novi vozili

Neznanci so ukradli takšna vozila. (Foto: PU Murska Sobota)

Nekaj po 5. uri so murskosoboški policisti dobili obvestilo, da so neznanci vlomili v podjetje za proizvodnjo vozil na Lendavski ulici v Murski Soboti.

Policisti so se odpravili na kraj vloma, kjer so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so neznanci v podjetje vlomili ponoči, pri tem pa odtujili dve novi neregistrirani tovorni vozili znamke VW, tip Transporter. Vozili sta bele barve, z zaprtim tovornim delom, brez stekel. Tatovi so odnesli tudi večjo količino pločevine, žice za varjenje, več kosov raznega orodja in več različnih delov za avtomobile in avtobuse.

Skupna materialna škoda znaša okoli 140 tisoč evrov, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Policisti in kriminalisti še naprej zbirajo obvestila in pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije glede vloma, da to sporočijo na telefonsko številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali pa kar na najbližjo Policijsko postajo.