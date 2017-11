Neznanec v Mariboru z vnetljivo snovjo polil avtomobil in ga zažgal 

Policisti so sinoči obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Maribora, kjer je neznani storilec naletel na lep plen, saj je oškodovanec v hiši hranil 20.700 evrov gotovine in zlatnino. Lastnik hiše je bil skupno oškodovan za okoli 30.000 evrov. To vsekakor nakazuje na dejstvo, da ni dobro doma hraniti takšne zneske gotovine, so opozorili na Policijski upravi Maribor.

Okoli 3. ure zjutraj pa so prav tako na območju Maribora posredovali gasilci zaradi zagorelega osebnega avtomobila znamke mercedes. Pri ogledu kraja dogodka so policisti ugotovili, da je neznani storilec vozilo polil z neznano vnetljivo tekočino in nato vozilo zažgal. Višina materialne škode v tem primeru znaša okoli 20.000 evrov, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.