Neznanec vlomil v hišo in iz trezorja ukradel za 11.000 evrov zlatnine in denarja

Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Ptuja. Kot so sporočili s PU Maribor, je z neznanim orodjem na vzvod vlomil skozi okno kopalnice in vstopil. Pregledal je notranjost in v spalnici našel trezor v omari.

Z neznanim predmetom ga je odprl in ukradel zlatnino (deset kosov različnih prstanov, verižic in zapestnic), tisoč evrov gotovine, bančne kartice in daljince garažnih vrat. S tem dejanjem je 44-letnega lastnika oškodoval za okoli 11.000 evrov.

Policisti bodo spisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje velike tatvine zoper za zdaj še neznanega storilca.