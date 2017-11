Pod pretvezo, da bo ostala brez strehe nad glavo, prosjačila za denar

Ženska, ki so jo kranjski policisti že izsledili, je kar dva meseca goljufala neznance in jih oškodovala za med 300 do 500 evrov. Od vrat do vrat je hodila predvsem med vikendi in ker se je izgovarjala na pomanjkanje denarja za plačilo stanovanja, ki ga bo drugače izgubila, se je stanovalcem zasmilila.

Več oškodovancev ji je verjelo in ponudilo finančno pomoč, tudi zato, ker je nekaterim zatrdila, da ima banko v tujini, a je ta zaradi vikenda zaprta.

Ker obstaja verjetnost, da je oškodovancev še več, policisti s Policijske uprave Kranj pozivajo vse, ki so morda prišli v stik z goljufinjo, da dogodek prijavijo na policijsko postajo.

Obenem pa opozarjajo na previdnost pri posojanju denarja neznancem – vedno preverite čim več okoliščin, pozanimajte se o osebi, bodite pozorni na morebitne sume kaznivih dejanj in si zagotovite transparentnost ter preverljivost izposoje, še dodajajo kranjski policisti.