Nočni požar v okolici Ptuja gasilo 25 gasilcev s šestimi vozili

Mariborski policisti so bili okoli 3. ure ponoči obveščeni, da je iz za zdaj še neznanega vzroka zagorelo gospodarsko poslopje v okolici Ptuja. Na kraju dogodka je posredovalo 25 gasilcev s šestimi vozili, ki so požar lokalizirali in pogasili.

Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja požara, tako da bodo podrobnosti znane v naslednjih dneh, so sporočili s PU Maribor.

V požaru naj bi nastala materialna škoda v višini 40.000 evrov.

Požar pri Moravskih Toplicah povzročil za 20.000 evrov škode

Že v petek ob 13. uri pa je v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah zagorelo v dveh pomožnih montažnih gospodarskih objektih v zasebni lasti, so sporočili s PU Murska Sobota. Škode je za 20.000 evrov.

Med drugim je zgorela garaža velikosti 10x4 m, v kateri so bili kmetijski stroji. Požar, ki je uničil kmetijski stroj, traktor in motor, so pogasili gasilci PGD Prosenjakovci, Motvarjevci, Selo, Berkovci in Moravske Toplice.