Nova nesreča na štajerski avtocesti: voznik trčil v tovornjak pred seboj in umrl

Okoli pol dveh zjutraj se je na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata v smeri proti Mariboru zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Kot so sporočili s PU Celje, je voznik osebnega vozila švicarskih registrskih oznak na voznem pasu trčil v tovorno vozilo s polpriklopnikom in se zagozdil podenj. Vozilo je zagorelo, voznik, katerega identiteta še ni potrjena, pa je umrl na kraju nesreče. V avtomobilu je bil sam.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da so prisotni še pred prihodom gasilcev pogasili začetni požar osebnega vozila. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka in ga razsvetlili, s tehničnim posegom izvlekli avtomobil izpod priklopnika, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Celje in policiji.