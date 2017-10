Nova smrtna žrtev na cestah: v trčenju umrl 70-letni motorist

Mariborski policisti poročajo o novi smrtni žrtvi med motoristi. (Foto: Thinkstock)

Mariborski policisti poročajo o hudem trčenju med motoristom in voznico osebnega vozila.

Kot pravijo, so jih danes malo po 13. uri obvestili, da sta na regionalni cesti Lenart v Slovenskih goricah - Trate izven naselja Spodnji Žerjavci trčila osebno vozilo in 70-letni motorist. Slednji je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili.

Na kraju so posredovali reševalci in policisti, na kraj pa sta se odpravila tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka. Cesto so v obe smeri zaprli za ves promet.