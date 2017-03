Nova smrtna žrtev na naših cestah: pri Laškem umrl 25-letnik

Osmica Palic 24.3.2017

Preberi več

Osmica Palic nam sporoča, da z lahkoto delujemo in izražamo svojo notranjo moč. Čas je za akcijo, da pokažemo sebi in drugim, da zmoremo narediti več. V dejavnostih najdemo navdih in voljo, da uresničimo svoje cilje.