Novičevi zagovorniki vložili pritožbo na pripor, napovedali so tudi pritožbo na razsodbo

V manj kot 24 urah, kolikor je imel Novič po zakonu časa, da se pritoži na pripor, so njegovi zagovorniki to tudi storili. Obenem so napovedali pritožbo tudi na razsodbo sodnice Špele Koleta, ki je Noviča spoznala za krivega in ga za umor Janka Jamnika obsodila na 25 let zapora.