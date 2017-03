O fuj, kako so ji glivice poškodovale noht. Preveri, kako se jih je rešila.

Tako pravi le ena izmed zadovoljnih strank, ki so navdušene nad močjo Powersepta proti glivicam . Mnogi, ki so že obupali in probali praktično vse, so končno našli učinkovito sredstvo proti glivicam. Vsak dan sprejemam klice in pisma ljudi, ki se mi zahvaljujejo in mi povedo njihovo zgodbo. Vesel sem takšnih klicev, zato se tudi že 20 let trudim in razvijam produkte, ki so 100% učinkoviti, a hkrati prijazni do okolja. Nam pove Robert Širnik, direktor in vodja razvoja v Mediteranskem inštitutu.

Robert Širnik, direktor razvoja v Mediteranskem inštitutu

Zakaj toliko ljudi obupa pri zatiranja glivic?

Problem je, da ne obstaja samo ena vrsta glivic. Glivice so zelo atipične. Veljajo za izjemno nalezljive, pa vendar jih večinoma ima samo en član družine. Še več, 80% jih opazi samo na enem nohtu, večinoma palcu na nogi. Tako večina misli, da ima glivice samo na nohtih, vendar pa so v večini primerov prisotne tudi med prsti, pa tudi v obutvi. Glivice imajo lahko tudi tisti, ki sploh ne čutijo težav. Bistvo je v tem, da dober imunski sistem dolgo časa ohranja ravnovesje in z glivicami nimamo nobenih težav, potem pa imunski sistem pade in glivice kar naenkrat izbruhnejo, podobno kot herpes, pravi Širnik.

Jasnina zgodba

Jasna dolgo niti ni vedela, da ima glivice, saj na njih ni bila pozorna in ni zaznavala nikakršnih težav. Ko pa se je začel palec desne noge krhati in rumeniti je ugotovila, da je nekaj narobe. Prijateljica ji je povedala, da ima verjetno glivice. Jasna je šla v lekarno po pripomoček, ki pa dolgoročno ni pomagal. Pomagali niso niti naravni pripomočki. Jasna je sčasoma pozabila na glivice, redno je tudi uporabljala temen lak za nohte, zato nohta na palcu niti ni spremljala. Dokler ni čutila okoli palca srbenje in nelagodje. Ko je odstranila lak, je bila šokirana. Pod nohtom je nastal velik žep, noht pa je začel že celo gniti. Oče ji je svetoval Powersept , ki ga je 2x dnevno uporabljala 21 dni, kot piše v navodilih, pomagala pa si je tudi z gazo namočeno v Powersept tekočino. Že takoj je opazila, da jo je nehalo srbeti, po dveh tednih pa je opazila, da se noht vrača v naravno barvo in ponovno raste.

Jasnin noht okužen z glivicami.

Kako in zakaj nas napadejo ter kje?

Velja prepričanje, da glivice dobimo na bazenu, fitnesu, vodnih parkih in savni, a vendar mnogi ne gredo nikoli na ta mesta, pa jih vseeno staknejo. Razlog za njihov razvoj naj bi bila dedna nagnjenost, pa tudi pogosti udarci v prste, nohte ali kožo, še posebej pri športno dejavnih ljudeh, pa zanemarjeni ali narobe striženi nohti, večkrat pa se pojavljajo tudi pri ljudeh, ki nosijo ne zračno in vlažno obutev.

Glivice večinoma nastopijo postopoma, zato simptomov, kot so srbenje in manjše luščenje kože, ki ga zaznamo pri daljšem namakanju v vodi ali pri intenzivnem znojenju, ne pripišemo glivicam. Na glivice postanemo pozorni šele, ko nohti spremenijo barvo, pa še to mnogi na začetku pripišejo obutvi. Ko pa se glivice zasidrajo globoko v roževino in posteljico nohta, je prepozno za hitro in površno intervenco. Potrebno je dosledno in učinkovito ukrepati, sicer se glivice širijo in se potem z njimi ukvarjamo cela leta.

Ne čakajte! Začnite uničevati glivice takoj! Uporabite Powersept

Powersept je izjemno učinkovit in napade glivice povsod hkrati. Ne obstajajo glivice, ki lahko preživijo napad Powersepta Powersepta Skrivnost njegovega uspeha je v posebej stabilizirani obliki vodikovega peroksida in izjemni moči aktivnega kisika, ki se sprošča pri njegovem delovanju. Vodikov peroksid se uporablja v kirurgiji, ginekologiji, stomatologiji in pogosto predstavlja zadnjo linijo obrambe, ko vsa druga sredstva odpovejo oziroma jih ni moč uporabiti zaradi škodljivih efektov. Prav ta čudovito preprosta in naravna uničevalna moč tekočine Powersept, stabilizirane po posebni švicarski formuli, je izjemna, saj pri delovanju razpade na vodo in kisik, tako da Powersept ni rakotvoren niti mutagen ter tako omogoča dolgotrajno uporabo. Primeren je tudi za nosečnice in otroke, zaradi preproste uporabe, pa tudi za starejše in vse, ki se težko sklanjajo.

Pred terapijo

Po terapiji s Powerseptom

Zakaj se glivic ne rešimo? Glivice se ne nahajajo samo na nohtu

Mnogi ne vedo, da se glivice ne nahajajo samo na nohtu, ampak se praviloma nahajajo tudi med prsti, čeprav tam uporabniki ne čutijo težav, zato jih tam ne uničujejo in to je eden od vzrokov zakaj se glivic ne rešijo.pa vam bo nazorno pokazal kje vse se glivice nahajajo, saj se bo na tistem mestu tekočina zapenila, vi pa jih boste lahko tudi tam uspešno zatrli. Poleg tega se glivice rade zalezejo tudi v obutev, zato jih moramo uničiti tudi tam. To zlahka storimo s Powerseptom, saj je na volji kot tekočina v steklenički z razpršilko.

Primer bele pene na nohtu, kjer so prisotne glivice

Dezinfekcija obutve in bela pena, ki nakazuje kje se nahajajo glivice v obutvi

Zakaj je Powersept drugačen in edinstven? Glivice morate uničiti tudi pod nohtom!

Edinstvena lastnost Powersepta je, da z njim napademo glivice povsod, tudi pod nohtom, namreč edino Powersept v kompletu ponuja poseben pribor , ki omogoča, da se tekočina prebije tudi do predelov pod nohtom. Ni se namreč možno znebiti glivic, če jih ne zatiramo povsod hkrati. Nohte lahko mažemo ali špricamo cele tedne, vendar če ne zatiramo glivic tudi pod nohtom, v žepkih kjer je noht odstopil, ne bo uspeha. Powersept pa zatira glivice tudi na odstopljenih in težko dostopnih delih nohta in to takoj. Že po prvem nanosu tekočine se zmanjša ali celo popolnoma odpravi srbenje na koži, nohti pa že po nekaj dnevih pričnejo spreminjati barvo.

Ker v naše izdelke 100% zaupamo in verjamemo, pa nudimo tudi 100% garancijo, kar pomeni, da če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi, če ste ga že uporabili in vrnili vam bomo kupnino. To je politika našega podjetja, ki jo tudi sam močno podpiram in zagovarjam, saj nikakor ne želim nikogar zavajati in mu obljubljati rešitev za katere pa se izkaže, da ne pomagajo, zaključi Širnik.

Powersept je na voljo na spletni strani www.powersept.com , ter tudi v bolje založenih lekarnah. Za kakšne koli dodatne informacije pa pokličite g. Širnika in sodelavce na telefon 041 612 794.

Naročnik oglasa je Natura tim.