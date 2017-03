Ob tragični prometni nesreči se je pokazala sebičnost in brezbrižnost nekaterih voznikov

Tragična prometna nesreča med Celjem in Laškim, v kateri je umrl petmesečni otrok, je pokazala tudi, kako sebični in nečustveni so lahko ljudje. Nek voznik je medtem, ko so dojenčka oživljali, pokazal sredinec, voznika dveh avtobusov sta s prizorišča priganjala tiste, ki so želeli pomagati. Kako pa pomagati, kako pravilno pripeti otroka?