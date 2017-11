Ob vrtcu Kekec na Pobrežju v Mariboru uhajal plin: otroke pospremili v gasilski dom

Nekaj pred deseto uro so mariborske policiste obvestili o uhajanju plina ob vrtcu Kekec na Pobrežju.

Na kraj so odhiteli delavci plinarne in gasilci Gasilske brigade Maribor, ki so zaprli območje, kmalu pa so tudi odkrili vzrok uhajanja plina v okolici vrtca, so navedli na Policijski upravi Maribor.



Po prvih zbranih informacijah je šlo za manjše uhajanje plina. Otroci pri tem niso bili ogroženi, kljub temu pa so jih pospremili v Gasilski dom Pobrežje, kjer bodo počakali na svoje starše.