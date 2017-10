Obdolženec na sodišču obžaloval divji strelski lov po mariborskih ulicah

Divji lov se je odvijal marca. (Foto: POP TV)

Na mariborskem sodišču se je po tem, ko obramba in tožilstvo nista uspela najti kompromisa za priznanje, začelo sojenje moškemu, ki ga obtožnica bremeni poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti med marčevsko divjo vožnjo s streljanjem na obrobju Maribora.

Obdolženi in njegova zagovornica Tanja Kompara se ne strinjata z vztrajanjem tožilca Darka Simoniča pri obtožbah o poskusu umora iz maščevanja in ljubosumja, za kar mu je ta v zameno za priznanje ponujal šest let zapora. Vendar tudi tožilstvo za zdaj ne želi dejanja prekvalificirati v katero od lažjih oblik in s tem v precej nižjo kazen.

Obdolženec je marca med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnega Bistričana, v katerem sta se vozila tudi njegova partnerka in njuna štiriletna hči. Moškega, ki bo zaradi povzročene materialne in nematerialne škode, uveljavljal premoženjsko-pravni zahtevek v višini nekaj več kot 15.000 evrov, je ena od krogel tudi zadela in poškodovala.

Dogodek obžaloval

V današnjem zagovoru je obdolženi močno obžaloval dogodek, ki naj bi bil po njegovih trditvah posledica njegovega psihično in fizično zelo napornega življenja v tistem obdobju. Vodil je namreč večino gradbenih poslov v podjetju, ki sicer ni njegova last, se je pa znašlo v težavah, zaradi česar naj bi bil deležen tudi resnih groženj.

Kot je dejal, ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti, saj da je med lovom izstrelil pet nabojev, vse je usmeril proti gumam avtomobila, da bi Bistričana ustavil in se z njim pogovoril. Po mesecih razmisleka v priporu ve, da je ravnal narobe, a časa ne more več zavrteti nazaj. Pištolo pa naj bi si kupil že pred letom in pol, ker se je želel ukvarjati s športnim streljanjem.

Do dogodka je po njegovih besedah prišlo, ko se je po napornem dnevu želel sestati s prijateljem, a je pri Lesnini v Hočah naletel na njegov avtomobil, ki ga je uporabljala njegova partnerica, tam pa je bila s hčerko in drugim moškim. To ga je tako razjezilo še posebej zato, ker naj bi sam cele dneve reševal podjetje, v katerem je bila zaposlena tudi ona, medtem ko se je partnerica zabavala.

Kot je še dejal, je sumil, da bi lahko imela drugega moškega, kar ji je tudi povedal, a je ona to zanikala, zato ji je verjel, sicer pa Bistričana pred dogodkom osebno ni poznal. Ob tem je še zanikal, da bi mu v času lova pošiljal SMS sporočila s hudimi grožnjami, saj da je bil o tem seznanjen šele iz sodnega spisa. Njegov telefon so mu tako ali tako odvzeli kriminalisti, sporočila pa naj bi žrtvi prihajala s službenega telefona podjetja.

Njegova partnerica, ki je po besedah obdolženega z njim po dejanju še vedno v zvezi, tudi hči ga obiskuje v priporu, je tako kot v preiskavi izkoristila možnost, da se odpove pričanju. Na današnji obravnavi se je le odpovedala vložitvi premoženjsko-pravnega zahtevka tako v njenem imenu kot v imenu hčerke.

Pričala tudi žrtev

Sodišče je danes med pričami zaslišalo nekaj njegovih sorodnikov, svoje pa je povedala tudi žrtev, ki ni sprejela opravičila obdolženega. Kot je povedal sodnici Barbari Nerat, tudi sam obdolženca ni poznal, o odnosu z njegovo partnerko pa, da sta znanca, ki se oba ukvarjata z gostinskim poslom. Čeprav še danes čuti hude psihične posledice, zaradi česar obiskuje psihiatra, se z njo še vedno občasno sliši.

O dogodku je izpovedal, da ga je obdolženi skušal zadeti tudi v telo, le pobeg in divjanje skozi rdeče luči pri veliki hitrosti naj bi ga rešila pred hujšimi posledicami. Potrdil je prejem grozilnih SMS sporočil, obdolženčeva partnerka pa ga je svarila naj beži, saj naj bi bil njen partner psihopat. Sojenje se bo nadaljevalo 17. novembra.