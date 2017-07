Objestni voznik divjal po koroških cestah, silovito trčil v policijsko vozilo in ogrožal številne druge voznike

Voznik je z objestno vožnjo ogrožal številne voznike in poškodoval dva policista. (Foto: iStock)

Danes popoldne se je na Koroškem, med Javnikom in Dravogradom odvijala prava drama, so sporočili iz Policijske uprave Celje. 33-letni voznik sivega kombiniranega vozila s slovenjgraškimi registrskimi tablicami je okoli 16.30 ure v Javniku storil prekršek. Policisti so ga skušali ustaviti, a njihovih znakov ni upošteval. Nadaljeval je z divjo vožnjo proti Dravogradu, pri tem pa je več kilometrov ogrožal policijske patrulje in mnoge druge udeležence v cestnem prometu.

V Gortini je pri Trbonjskem mostu tako silovito trčil v policijsko vozilo, da je to prebilo ograjo mostu in zapeljalo s ceste proti reki Dravi. Pri tem sta se oba policista poškodovala.

A voznik se še vedno ni ustavil, pač pa je vožnjo nadaljeval proti Dravogradu. Tam je zapeljal proti drugima dvema policistoma, ki sta ga ustavljala. Eden od policistov je pri tem uporabil strelno orožje, je pojasnila Milena Trbulin iz PU Celje.

Vožnjo je nadaljeval in pri tem storil še mnoge druge prometne kršitve in ogrožal udeležence v prometu. Policisti so ga končno uspeli ustaviti v Dravogradu, kjer so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Policistom so se javili tudi nekateri vozniki, ki jih je 33-letnik na cesti ogrožal. Policija poziva tudi ostale, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na telefonsko številko 113.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Več podrobnosti o dogajanju na koroških cestah pa bodo sporočili jutri.