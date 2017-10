FOTO: Oborožen rop bančne poslovalnice v Mariboru

Moški srednjih let se pelje po samotni cesti in proti večeru zagleda napis: "Obiščite bordel NUNE, 10 km." Po nekaj minutah vožnje zagleda naslednji napis: "Bordel NUNE, 5 km." Malo pozneje zagleda še tretjo tablo: "Bordel NUNE, prvi odcep desno." Ker si zaželi zabave, zavije desno in pride pred veliki kamniti samostan z napisom: "Bordel NUNE". Pusti avto na parkirišču in stopi k vhodu. Ko potrka, mu odpre nuna. Ko ji pove, kaj želi, ga brez besed pelje skozi neštete sobe in hodnike do nekih vrat. ''Potrkajte tukaj,'' mu naroči in odide. Mož potrka in odpre mu druga nuna, ki reče: "Plačajte 100 evrov in pojdite skozi velika lesena vrata na koncu hodnika." Moški plača, odhiti do konca hodnika ter stopi skozi velika lesena vrata, ki se za njim zaprejo. Ugotovi, da spet stoji na parkirišču, kjer je pustil svoj avto. Hoče nazaj, a vrata so zaklenjena. Jezno se napoti proti avtu, ko ob potki zagleda majhno tablo z napisom: "Pravkar so vas nategnile NUNE."