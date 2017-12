Zamaskiranci v bližini poštnega logističnega centra v Ljubljani napadli poštarja, policija izvajala cestne blokade

(Foto: iStock)

Ljubljanski policisti so sredi noči obravnavali oborožen rop poštarja. Tega naj bi zamaskirani neznanci okoli ene ure ponoči napadli v sami bližini poštnega logističnega centra na Cesti v Mestni log v Ljubljani. Pri tem so ga tudi poškodovali.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da so zamaskirani storilci na območju logističnega centra pristopili do zaposlenega, ga z udarcem onesposobili ter mu odtujili več poštnih pošiljk. Po dejanju so se z vozilom s kraja odpeljali neznano kam. Zaposleni je v dogodku utrpel lažje poškodbe," nam je potrdila Maja Ciperle Adlešič, Predstavnica PU Ljubljana za odnose z javnostmi.

Policisti izvajali tudi cestne blokade

"Policisti so takoj po prejetem obvestilu pričeli z vsemi aktivnostmi, ki so za takšne dogodke predvidene. Med drugim so bile na več lokacijah do 5:30 vzpostavljene tudi blokadne točke. Trenutno zbiranje obvestil in aktivnosti za izsleditev storilcev še potekajo," je še dodala.