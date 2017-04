Obramba s pritožbo ni uspela, Novič ostaja v priporu

Milko Novič (Foto: POP TV)

Pritožbeni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil pritožbo zagovornikov Milka Noviča na pripor, ki mu ga je sodnica Špela Koleta odredila minuli četrtek po izreku sodbe. Novič je nepravnomočno obsojen na 25 let zapora zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Novičeva obramba napoveduje ustavno pritožbo.



Odvetnik Žiga Podobnik iz Novičeve ekipe zagovornikov je povedal, da je sodišče na njihove navedbe podrobno odgovorilo in navedlo številne razloge, ki po njihovi argumentaciji pripor utemeljujejo. Sklicevali so se predvsem na ponovitveno nevarnost, ki da jo utemeljujejo izpovedbe prič o razmerah na Kemijskem inštitutu, ko je Novič še delal tam, ter na njegov klic na inštitut kmalu po izpustitvi iz pripora decembra lani. Niso pa upoštevali opozoril obrambe, da v štirih mesecih od prejšnje izpustitve iz pripora Novič ni storil nič ekscesnega, je še dodal Podobnik.



Novič je med sojenjem za umor Jamnika v priporu preživel skoraj dve leti, od konca decembra 2014 do 6. decembra lani. Tožilstvo je pripor ves čas utemeljevalo s ponovitveno nevarnostjo. Obramba je v tem času vložila več pritožb na pripor in se večkrat obrnila tudi na ustavno sodišče. Slednje je 17. julija 2016 prvič razveljavilo odločitev nižjih sodišč o priporu zoper Noviča, a je ljubljansko okrožno sodišče le nekaj dni za tem ponovno potrdilo pripor, kar je na novo pritožbo obrambe konec julija potrdilo še višje sodišče.



Pred drugim odločanjem ustavnega sodišča o ustavni pritožbi pa je Noviču pripor odpravila sodnica Koleta, in sicer po pričtistem, ko je pričanje nemškega sodnega izvedenca Axla Mantheia, ki je s svojimi izjavami zasejal dvom v trdnost balističnih dokazov zoper Noviča. Novič je tako zadnje mesece sojenje spremljal s prostosti.



Okrožno sodišče v Ljubljani je prejšnji teden Milka Noviča spoznalo za krivega umora Jamnika. Izreklo mu je 25 let zaporne kazni. Sodnica Koleta je v izreku sodbe dejala, da ni dvoma, da je Novič 16. decembra 2014 okoli 19.30 na parkirišču lokala Via Bona na ljubljanskem Viču, kjer je potekala službena zabava Kemijskega inštituta, umoril svojega nekdanjega direktorja Jamnika.



Pritrdila je očitkom tožilstva, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ni pa sodišče sledilo očitkom tožilstva, da je Novič umoril Jamnika na zahrbten način. Kot je dejala Koleta, nobeden od izvedencev ni mogel določiti natančnega položaja strelca in žrtve ob umoru, zato tudi ni bilo mogoče sklepati, da je Novič skrit med avtomobili na parkirišču čakal na Jamnikov prihod in ga potem umoril.



Sodišče je Noviču izreklo 25-letno zaporno kazen, v to dobo pa bosta všteti skoraj dve leti, ki ju je Novič preživel v priporu. Tožilstvo je sicer predlagalo 30-letno zaporno kazen.



Podobnik je pojasnil, da bodo ustavno pritožbo pripravili v najkrajšem možnem času, morda že v tednu dni.