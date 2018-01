Obsežna kriminalistična akcija v BiH: več kot 30 preiskav, 15 aretiranih, med njimi tudi direktor podjetja, ki nelegalno pobija pse

Kriminalisti kantona Sarajevo so v okviru obsežne kriminalistične akcije, ki so jo poimenovali Zadruga, v sredo iskali dokaze za sum storitve kaznivih dejanj organiziranega kriminala, pranja denarja in zlorabe položaja. Opravili so preiskave na več kot 30 lokacijah in prijeli 15 oseb, poročajo bosanski mediji.

Predstavnica kantonalnega tožilstva Azra Bavčić je potrdila, da so kriminalisti preiskali več kot 30 lokacij, podrobnosti pa ni razkrila, saj preiskava še vedno poteka.

Radio Sarajevo danes poroča, da so kriminalisti preiskali 12 pravnih oseb, pet stanovanj, šest avtomobilov in 19 oseb. Zajeli so večje količine dokumentacije, ki jim bo morda služila kot dokazno gradivo v nadaljnjem kazenskem postopku. Dva od prijetih so danes že izpustili na prostost.

V akciji Zadruga poleg kriminalistov sodelujejo inšpektorji davčne uprave, pripadniki Sipe in OSA BiH. (Foto: Reuters)

Kriminalna združba naj bi oprala na milijone evrov

Kriminalna združba, ki naj bi jo vodila lastnika agencij za zaposlovanje S Lider in Leading Enisa in Sanel Đalić, naj bi v letih med 2010 in 2018 s sklepanjem fiktivnih pogodb o zaposlitvi oprala več deset milijonov BAM, poroča Klix.ba.

Akcijo Zadruga, ki je plod večmesečne preiskave, usmerja in nadzira tožilstvo KS, v njej pa sodelujejo tudi inšpektorji davčne uprave, pripadniki Državne agencije za preiskave in zaščito BiH (Sipa) in varnostno – obveščevalne agencije BiH (OSABiH).

Med prijetimi tudi direktor podjetja Lokom, ki odvaža in pobija potepuške pse

Med 15 prijetimi je po poročanju bosanskih medijev tudi Ramiz Duraković, direktor javnega podjetja Lokom, v okviru katerega deluje higienski servis, zadolžen, da po ulicah lovi potepuške pse. Prav Duraković, ki je bil na položaj imenovan leta 2015, je po mnenju zaščitnikov živali med glavnimi krivci za masovno pobijanje psov v kantonu Sarajevo, o katerem smo že poročali in preko katerega se perejo veliki zneski denarja.

"Pet let smo se borili, da ustavimo šinteraj Lokoma. Zaradi na stotine ubitih psov in tistih, ki so bili sicer rešeni, a si nikoli ne bodo opomogli, smo vložili pet kazenskih ovadb. Marioneta župana občine Novi Grad Semirja Efendićeva, glavni ropar ... hudič je prišel terjat svoj dolg. Če boš šel za zapahe, naša borba ni bila zastoj," je ob tem zapisala Dalida Kozlić, aktivistka in pravnica, ki se bori proti pobijanju potepuških psov.

Po končani preiskavi bodo policisti vse prijete osebe predali tožilstvu kantona Sarajevo.