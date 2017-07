Od vrat do vrat pod pretvezo pobiral prostovoljne denarne prispevke

Policisti s PU Ljubljana so sporočili, da je na Ul. 28. maja in Plešičevi ulici v Ljubljani neznanec hodil po stanovanjskih blokih in pobiral prostovoljne denarne prispevke. Trdil je, da bo denar namenjen nakupu motornega invalidskega vozička za osebo, ki naj bi stanovala v njihovi soseski. Med pregledom okolice so policisti moškega izsledili in ga identificirali kot 64-letnega Ljubljančana. Prispevke je pobiral brez potrebnih dovoljenj pristojne upravne enote in tako kršil zakon. Policisti so zbrani denar v skupne znesku 17 evrov zasegli, saj ga bodo predali na Okrajno sodišče v Ljubljani. Ugotovili so še, da je bil kršitelj za podobno dejanje obravnavan že lani.

Kako se obvarujemo pred zvijačnimi prevarami pobiranja prostovoljnih prispevkov?

Konkreten način zbiranja prostovoljnih prispevkov določa Zakon o varstvu javnega reda in miru. Posamezniki ali pravne osebe lahko zbirajo prispevke v humanitarne namene samo s pridobljenim dovoljenjem pristojne upravne enote. Višina globe za posameznike, ki prostovoljne prispevke pobirajo brez dovoljenja, je 104,32 evra, odvzame pa se tudi ves zbrani denar.

Preden podarite prostovoljni prispevek, pobiralca najprej povprašajte o ustreznem dovoljenju. (Foto: iStock)

Policisti največ takih kršitev odkrijejo z lastno dejavnostjo in rednim nadzorom območij, kjer se tovrstne zlorabe dogajajo pogosteje ali pa na podlagi prijav občanov. Ljubljanski policisti sodelujejo tudi z mestnim redarstvom.

V podobnih primerih je pomembno predvsem pravočasno obveščanje občanov, saj gre pri zbiranju prostovoljnih prispevkov večinoma za zlorabe posameznikov, ki denar zbirajo pod pretvezo.

Na PU Ljubljana opozarjajo, naj bodo ljudje pozorni na to, ali imajo pobiralci prispevkov ustrezno dovoljenje. Če se izkaže, da dovoljenj nimajo, naj ljudje prispevkov ne dajejo. Prav tako naj oseb ne spuščajo v stanovanje, saj so v podobnih primerih pogoste tudi priložnostne tatvine. V konkretnih primerih tovrstnih prevar naj ljudje tudi sami preverijo pri organizacijah ali pa o tem obvestijo policijo.