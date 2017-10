Ogenj povsem uničil planinsko kočo na Korošici, tri osebe odpeljali na zdravljenje v Ljubljano

V Kocbekovem domu na Korošici v občini Luče je v petek zvečer izbruhnil požar. Reševalci so tri poškodovane planince odpeljali na zdravljenje v Ljubljano, planinsko kočo pa je ogenj v celoti uničil. Na PU Celje so nam potrdili, da so bili poškodovani planinci hrvaški državljani.

Poškodovane osebe, šlo naj bi za člane ene družine, naj bi se nadihale dima oziroma lažje poškodovale pri bežanju pred ognjem, je poročal kamnik.info.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v domu, ki stoji ob južnem vznožju Ojstrice na višini 1808 metrov, zagorelo ob 18.36. Posredovali so gasilci iz Kamniške Bistrice, Kamnika in Luč ter gorski reševalci iz Celja in Kamnika. Večino reševalcev in opreme je na kraj dogodka pripeljal helikopter policije.

V požaru so se poškodovali trije planinci, ki so bivali v domu. Slednje je policijski helikopter prepeljal na zdravljenje v UKC Ljubljana. Planinsko kočo je ogenj v celoti uničil.

Vzrok požara, katerega okoliščine proučujejo tudi policisti, zaenkrat še ni znan. Po poročanju spletne strani kamnik.info pa je neuradno mogoče slišati, da naj bi do požara prišlo zaradi neprevidnosti oziroma pomote pri ravnanju z neznano vnetljivo tekočino, za katero naj bi uporabniki oziroma najemniki koče, v kateri ni bilo običajnega oskrbniškega osebja, pri kuhanju menili, da je voda.