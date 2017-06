Ogenj se je že širil tudi proti hiši, a so ga še pravočasno ustavili gasilci

Policija je z ogledom kraja požarišča na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani, kjer sta v torek zagorela delavnica in skladišče, ugotovila, da je zagorelo v levem delu nadstreška poslovnega objekta, požar pa se je nato zelo hitro razširil po celotnem nadstrešku, ki je popolnoma uničen, in na del objekta, ki je poškodovan nekje do polovice.

(Foto: Iztok Bončina)

Ognjeni zublji so že posegali tudi proti stanovanjski hiši, a so ga gasilci še pravočasno omejili. Je pa požar zajel tri parkirana osebna vozila. Požar se je iz zadnjega dela objekta razširil še na protihrupno zaščitno ograjo ljubljanske obvoznice. Zaradi gorenja ograje in gostega dima so začasno ustavili tudi promet v razcepu Kozarje od Viča proti Brdu ter od Brezovice proti Brdu.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vzroka požara, v katerem je nastala velika premoženjska škoda, ocenjena na nekaj sto tisoč evrov.