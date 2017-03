Zima se počasi poslavlja in čas je za prva kmetijska opravila. Potrebno je očistiti njivske površine, ljudje pa ostanke iz prejšnje sezone običajno kar zakurijo. Pogosto je tudi požiganje travnikov. Pristojni svarijo, da mora biti kurjenje v naravi kontrolirano, saj se lahko drugače ogenj hitro razširi in nastane velika materialna škoda.

Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti. (Foto: Reuters)

Ogenj ušel izpod nadzora

V petek bo po napovedih Arsa pihal okrepljen veter severnih smeri, ki se bo zvečer na Primorskem obrnil v burjo, v noči na soboto pa oslabel. V vetrovnem vremenu je zato prepovedano kurjenje v naravi.

Radovljiški policisti so včeraj popoldan v Slatni obravnavali travniški požar, ki ga je povzročilo nekontrolirano kurjenje suhega rastlinja. Med kurjenjem je pihal tudi veter, kar je povzročilo širjenje ognja iz žarišča po travniku.

Kot so sporočili s PU Kranj, je pogorelo nekaj sto kvadratnih metrov površine. Ogenj so pogasili gasilci, dejanje pa je prekršek. Vsako kurišče v naravi, torej tam, kjer je kurjenje dovoljeno, mora biti urejeno tako, da se ogenj ne more razširiti. To pomeni, da mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom, okolica mora biti očiščena gorljivih snovi. Kurišče mora ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba. Pomembno je, da v primeru vetrovnega vetra prenehate s kurjenjem. Prepovedano je požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd.

Zadnje dni smo priča več travniškim požarom. (Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje )

Policija še opozarja, da je potrebno v primeru, da zagori oziroma če kje gori in ognja ni mogoče pogasiti z razpoložljivimi sredstvi, požar takoj prijavi na interventno številko 112.