Ognjeni zublji oplazili stanovalko zgradbe, v kateri je zagorelo

V soboto nekaj pred 23. uro je zagorelo v večstanovanjski zgradbi na Cesti 1. junija v Hrastniku. Občani so požar še pred prihodom gasilcev PGD Hrastnik mesto, Steklarna Hrastnik in Dol pri Hrastniku omejili, pregledali druge prostore in preventivno evakuirali sedem stanovalcev, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so nato požar pogasili do konca, hrastniški reševalci pa so na kraju oskrbeli občana, ki se je nadihal dima, in občanko, ki je dobila opekline na roki.

Okoli 23. ure je zagorelo tudi na drugem koncu Slovenije. V občini Dobrepolje je zagorela stanovanjska hiša, posredovali pa so gasilci iz Vidma, Zdenske vasi, Struge in Kompolja, ki so požar v velikosti 170 kvadratnih metrov pogasili. Ognjeni zublji so povsem uničili ostrešje hiše in polovico bivalnih prostorov v pritličju.