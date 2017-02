Opozorila ne zaležejo: tovornjakar z neočiščenim vozilom na cesto, led padel na vozilo drugega voznika

Na voznika ima učinek že 0,2 promila alkohola, pri pol promila pa voznik že zamuja s spreminjanjem smeri vožnje, s težavo zaznava luči, težje preusmerja pogled z enega predmeta na drugega, nasproti vozeča vozila ga že lahko slepijo, bistveno sta zmanjšani tudi pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja, zato se zelo daljša še pot ustavljanja, pri višjih vrednostih pa so učinki še hujši in še bolj nevarni. Zato vožnjo pod kakršnim koli vplivom alkohola odsvetujemo! Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos

Že včeraj smo poročali, da so imeli gorenjski in novomeški policisti čez vikend polne roke dela s pijanimi vozniki. Na žalost pa so tudi včeraj gorenjski policisti obravnavali dve prometni nesreči, ki sta jih povzročila voznika pod vplivom alkohola.

V Cerkljah na Gorenjskem jo je povzročil voznik, ki je zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal s ceste in se z avtomobilom prevrnil na streho, v Lescah pa je pijan voznik trčil v večji poslovni objekt, je pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Voznik v Cerkljah je preizkus alkoholiziranosti odklonil in se je po nesreči treznil v prostorih za pridržanje na policijski postaji, vozniku v Lescah pa je etilometer pokazal rezultat 0,65 mg/l alkohola. Vozniku je bil odrejen tudi strokovni pregled, v njegovem ravnanju pa se preverja znake kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Kos opozarja, da je bil letos alkohol sovzrok za vsako deseto prometno nesrečo na gorenjskih cestah. Skupaj jih je bilo 19, pri kar treh četrtinah pa je bila stopnja alkohola več kot 1,11 promila alkohola (nad 0,52 mg/l).

43-letni Ptujčan vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Patrulja Policijske postaje Gorišnica pa je včeraj na regionalni cesti izven naselja Zavrč ustavila 43-letnega Ptujčana, ki je vozil osebni avtomobil znamke Citroen Berlingo. Policisti so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal, da je imel v organizmu 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti so zasegli vozilo in zoper njega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Ptujčanu, ki je vozil pijan, so zasegli vozilo (Foto: PP Gorišnica)

Očistite vozila, preden se odpravite na pot!

Še vedno je tudi problem led na vozilih. Poročali smo tudi o vozniku, ki so ga ustavili v Bohinju, vozil je pijan in s povsem zaledenelimi stekli na avtomobilu.

Včeraj pa so gorenjski policisti na Lipcah obravnavali voznika tovornega vozila, s katerega se je na cesto in v vozilo drugega voznika raztresel led. Policija ob tem spet opozarja, da so se zaradi tega že dogajale nesreče s hudimi poškodbami.

Zato spet pozivajo voznike, naj se pred vožnjo očistijo vozila. Zaledenela in zarošena stekla namreč zelo omejujejo voznikovo vidno polje in ovira pogled na cesto, led, ki pade z vozil pa pri višjih hitrostih z lahkoto prebije vetrobransko steklo in hudo poškoduje udeležence v vozilih.