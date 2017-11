Osem mesecev zapora za moškega, ki je v šempetrski bolnišnici zaposlenim grozil z nožem

Na Okrajnem sodišču v Novi Gorici se je z izrekom sodbe zaključilo sojenje Elvisu Ramadaniju, ki je po mnenju sodišča kriv napada z nožem v šempetrski bolnišnici letošnjega 16. septembra. Sodnik Jernej Kovše je sklenil, da je obtoženi kriv in mu izrekel osem mesecev zaporne kazni ter odpravil pripor.

Do pravnomočnosti sodbe bo lahko tako počakal na prostosti. Sodnik je namreč upošteval, da se je Ramadani opravičil prizadetim ob njegovih grožnjah z nožem ter ob tem tudi obljubil, da česa podobnega ne bo več storil. Sodnikova odločitev o zaporni kazni za obtoženega je temeljila tudi na tem, da to ni bil prvi kazenski postopek za tovrstna dejanja.

Tožilka je za Ramadanija sicer zahtevala deset mesecev zaporne kazni, pri tem pa izpostavila predvsem strah, ki so ga doživljali oškodovanci - medicinsko osebje in bolniki. Prič, ki so spremljale dogajanje v bolnišnici in ga pred sodiščem tudi opisale, je bilo dovolj, med njimi pa so bili tako osebje bolnišnice - zdravnika, medicinske sestre in administrativno osebje - kot tudi bolniki.

Zagovornica obtoženega Lidija Košutnik pa je predlagala oprostilno sodbo, saj po njenem mnenju niso bili dovolj natančno oziroma s polno gotovostjo dokazani očitki, da je s svojimi dejanji oškodovance spravil v podrejeni položaj. Predlagala je tudi odpravo pripora.

Sodnik njenih argumentov ni upošteval, prepričan je bil, da je Ramadani z grožnjami in neposrednim napadom na življenje in telo oškodovance spravil v podrejeni položaj. Vendar pa ga je oprostil plačila stroškov postopka.

Spomnimo. Na sobotni večer 16. septembra je Ramadani razgrajal v šempetrski bolnišnici in zaposlenim grozil z nožem. Ker se po prihodu policistov ni umiril, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odvzeli prostost.