Prijeli nepridiprava, ki sta sprva žrtvam grozila, nato jih oropala

V začetku leta so policisti na Gorenjskem obravnavali dva ropa, enega v hiši v okolici Kranja, drugega v Tržiču.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, so januarja trije osumljenci v zgodnjih jutranjih urah vstopili v odklenjeno stanovanjsko hišo. Lastnico so zvezali in odnesli nekaj sto evrov. Na koncu se je rešila sama in bila pri tem lažje poškodovana.

Dva od treh osumIjencev sta bila na delu tudi v Tržiču in Mariboru. Na Gorenjskem sta osumljenca pristopila do stanovanjske hiše in potrkala na balkonska vrata. Potem ko jih je lastnik odprl, sta s silo vstopila v prostor. Lastniku sta zagrozila z orožjem, ga zvezala in si prilastila nekaj sto evrov. Oškodovanec pri tem ni bil poškodovan.

V Mariboru pa sta osumljena ropa župnišča. Tam sta dvema osebama najprej grozila z orožjem in nožem, nato pa si z uporabo sile prilastila predmete in denar iz župnišča.

S policije so sporočili, da je bil eden od osumljencev za kazniva dejanja že obsojen in prestaja zaporno kazen, drugemu so konec prejšnjega tedna odredili pripor.