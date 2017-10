Osumljenec z izvijačem nad lastnika hiše, ki ga je zalotil med krajo

Policisti PP Ljubljana Moste so v četrtek odvzeli prostost dvema osebama, ki sta vlomili v hišo, zalotil pa ju je lastnik.

Z zbiranjem obvestil in dokazov so ugotovili, da sta 49-letni moški in 31-letna ženska nekaj po 10. uri vlomila v hišo na Petkovi ulici v Ljubljani, pri čemer je ženska s psom ostala zunaj in opazovala okolico, moški pa je vlomil skozi pritlično okno. Ves čas dogajanja sta bila na zvezi z radijsko postajo. Moški je pri pregledu pritličnih prostorov ukradel nakit in denar, medtem pa je iz zgornjega nadstropja prišel lastnik in ga zasačil. Osumljenec je hotel zbežati, kar mu je lastnik poskušal preprečiti – najprej ga je pozval, nato pa ga poskušal zadržati s prijemom. Osumljenec je takrat iz žepa potegnil izvijač in napadel lastnika, zato ga je ta izpustil in skupaj s sosedom obvestil policijo. Da bi preprečil beg osumljencu, se je sosed podal za njim s kolesom, a je tudi njemu zagrozil z izvijačem, zato je odnehal.

Policisti so oba osumljenca prijeli v bližini dogodka. V soboto so ju privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor. Oba so v preteklosti že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja.

Neznanec oropal trgovino na Kodeljevem

V petek okoli 21. ure pa so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu trgovine na Kodeljevem. Po zdaj zbranih podatkih je znano, da je neznani moški pred zaprtjem samopostrežne trgovine vstopil in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z grožnjo in orožjem, nato pa iz predala ukradel denar. Po dejanju je zbežal neznano kam. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa s preiskavo nadaljujejo.

Opis storilca: star med 35 in 40 let, visok okrog 180 cm, izrazito poudarjena čeljust, počrneli zobje, oblečen v sivo jakno in pulover na kapuco, ki jo je imel poveznjeno čez glavo. Pod kapuco je imel kapo na šilt. Spodaj je imel oblečene jeans hlače, obut pa je bil v športne copate, črne barve, z napisom NIKE.