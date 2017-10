Osumljeni umora ženske v Mariboru v priporu

Policija je mrtvo žensko v stanovanju našla šele po več kot treh dneh. (Foto: 24ur.com)

Osumljeni umora 45-letne ženske v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru pred tednom dni ostaja v priporu. Kot so danes povedali na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil pripor zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora.

Žensko so v ponedeljek zvečer našli mrtvo v stanovanju, po ugotovitvah kriminalistov pa je umrla že v petek zjutraj. Še isti dan so 35-letnemu osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja v družini, odvzeli prostost in grozi mu najmanj 15 let zapora.

"Žrtev in osumljeni sta bila bivša zunajzakonska partnerja in odvisnika od prepovedanih drog," je sredi tega tedna povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl.

Po prvih ugotovitvah je bil motiv za storitev kaznivega dejanja koristoljubje in maščevanje, osumljenec je truplo več dni skrival in tudi oskrunil.

Policija je v preteklosti na omenjenem naslovu že večkrat posredovala. Zadnje takšno posredovanje je bilo v soboto, torej ko je bila ženska že mrtva. Policista naj bi iz stanovanja slišala glasove moškega in ženske, ne pa tudi klicev na pomoč, zato nista vstopila s silo. V petek, ko se je zgodil umor, ni bilo kakšnih prijav na policijo.